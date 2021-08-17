В Россию едет американец, который сыграл всего 4 матча в АХЛ. Он будет играть в первом звене

Обзор дня Алексея Шевченко.

Легионер

«Адмирал» наконец укрепился первым легионером. Новичком команды стал американский форвард Джош Кестнер. Ситуация в команде из Владивостока такая, что усилить команду может любой иностранец, в ней до сих пор нет ни первого, ни второго звеньев. Рассуждения на тему «Какие позиции нужно укреплять» будут очень короткими. Нужны хоккеисты во все линии, без исключения.

Кестнер — относительно неплохой вариант для «Адмирала». Не избалованный деньгами спортсмен, который к 27 годам имеет лишь четыре матча в АХЛ, большую часть карьеры провел в студенческой лиге и Ист-косте. Год назад Джош осознал, что на родном континенте делать нечего, и отправился в Европу, подписал контракт с ТПС из Финляндии и помог клубу дойти до финала чемпионата страны. При этом Кестнер выступил здорово — набрал 59 очков в сезоне, включая плей-офф, стал третьим бомбардиром турнира. Уроженец небольшого городка в Алабаме зажигал в лиге Восточного побережья — перед путешествием по Европе он набрал 73 очка в 58 матчах, мог бы пробить и сотню, но турнир из-за пандемии прервали. Но в том сезоне он успел сыграть в Матче звезд лиги, причем вошел в первую пятерку. Кроме того, Кестнер — чемпион ECHL в составе «Ньюфаундленда».

Легкий крайний форвард, игровик, таким весьма непросто в нашей лиге. Не забывайте, что Джош понятия не имеет о смене часовых поясов и как она сказывается на общем тонусе. Но хотя бы теперь во Владивостоке появился тот, кто умеет забивать. Знаю, что Кестнера просматривали в КХЛ, причем клубы, которые тоже не располагают большим бюджетом, но по разным причинам зарубали этот вариант. Один из скаутов объяснил, что сомневается в его российских перспективах как раз из-за стиля. «Адмиралу» и такой хоккеист будет в помощь. Надо, правда, срочно искать еще четырех легионеров.

Список отказов

«Сибирь» после турнира Ромазана отказалась от услуг защитника Ильи Хохлова, внеся его в список отказов. Казалось бы, команда победила, всеми должны быть довольны, но пошли такие непопулярные решения. То, что над хоккеистом сгустились тучи, было понятно на турнире в Магнитогорске. Его выпустили только в одном матче, причем в самом неудачном для команды — против «Нефтехимика». До этого Илья сыграл при Андрее Мартемьянове еще один матч, самый первый в Белоруссии.

Что же случилось? Да ничего такого, что можно было бы назвать скандалом. Обычное дело в хоккее. «Сибирь» в результате обмена получила Егора Аланова, молодого и перспективного игрока. Илья, по мнению штаба, никак не попадал в топ-6 даже с учетом травмированного Юрки Йокипакки, держать его в ротации нет никакого смысла. Да и самого Хохлова такое вряд ли устроило бы, все-таки 26 лет — не лучшее время прохлаждаться на трибуне.

Хоккейный клуб «Сибирь» поместил в список отказов КХЛ 26-летнего защитника Илью Хохлова.



В течение 48 часов любой клуб КХЛ может выбрать хоккеиста для продолжения карьеры в его системе. pic.twitter.com/xoPoe3iwlz — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 16, 2021

Уверен, что никаких иных претензий, кроме игровых, к Хохлову нет. Крепкий защитник среднего уровня. В Новосибирск он перешел из «Северстали», причем менеджеры «Сибири» тогда сделали оффершит, и череповецкий клуб не повторил предложение. Прошлый сезон Хохлов вряд ли мог занести себе в актив. Были и грубые ошибки, да и атаке Хохлов не сильно помогал — 7 (1+6) очков в 41 матче. Хохлов за свою карьеру поиграл в «Сочи», «Авангарде», минском «Динамо» и «Северстали». Найти работу при досрочном разрыве контракта он наверняка сможет.

Обмен

«Сочи» с умом распорядилось своими правами на Германа Рубцова и отдает их в СКА. Правда, взамен клуб получил защитника Никиту Зоркина. Что-то сильно сомневаюсь, что этот защитник способен выступать в КХЛ и сильно поможет команде Евгения Ставровского. Но у тренера хоть какой-то выбор будет, может быть, он найдет применение игроку, который дебютировал в главной лиге в прошлом сезоне и провел шесть матчей. Парень молодой, ему всего 21 год, поддается обучению.

?? Хоккейные клубы «Сочи» и СКА совершили обмен, по итогам которого состав «леопардов» пополнил защитник Никита Зоркин. Армейский клуб получил права на Германа Рубцова.



Детали: https://t.co/QwWDXUorKM



Желаем Никите успехов в новом сезоне ;-) pic.twitter.com/4c15k4Mndk — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) August 16, 2021

Но действующий хоккеист — это лучше, чем Герман Рубцов, который решил окончательно загубить свою карьеру. Форвард, которого считали одним из самых перспективных центров, сам не знает, чего хочет. Провалив сезон в России, он неожиданно снова отправился в Америку и заключил контракт с «Филадельфией». Но это двустороннее соглашение, да еще на сумму в 750 тысяч. Вероятней всего, Герман вновь окажется в «Лихай-Вэлли» и просидит в АХЛ, если, конечно, не покажет выдающийся хоккей в тренировочном лагере. Правда, в чудо мало кто верит, учитывая, как он выступал в «Сочи». «Флайерз» не давали бы контракт Герману, но он все-таки выбран клубом в первом раунде драфта 2016 года и только потому получил еще один шанс вернуться.

Конечно, «Сочи» мог бы поторговаться с питерцами. Можно было и Данилу Галенюка попросить — вряд ли он будет играть много и часто — или кого-то из пары Ярослав Дыбленко — Дмитрий Пыленков. Сомневаюсь, что и Юрий Паутов потянет выступление в таком клубе, у него за спиной только один неплохой сезон в КХЛ. Но в переговорах с питерцами особо не развернешься.