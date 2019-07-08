Жердев рассказал, почему не смог полностью раскрыть свой потенциал

Двукратный чемпион мира Николай Жердев в интервью "СЭ" рассказал, почему не смог полностью раскрыть свой потенциал. Он отметил, что сам виноват в своей ситуации.

– За годы профессиональной карьеры вы сменили много команд, особенно в последнее время. Почему не было стабильности?

– Много факторов – где-то была и моя вина, где-то ругался с тренерами. Были конфликты из-за непонимания. Наверное, все-таки больше сыграла роль не очень хорошая черта моего характера.

– Работаете над тем, чтобы это исправить?

– Да, последнее время я потратил на это немало физических и психологических сил.

– Вы год не играли в хоккей. Чем вы занимались?

– В основном тренировался. Даже занимался с психологами.

– Среди игроков вашего поколения было очень много талантов. Большой звездой стал Илья Ковальчук. Вы, Игорь Григоренко, Станислав Чистов – все не смогли полностью раскрыться. Почему?

– В моей ситуации виноват я. С моей стороны были нарушения режима, скрывать нечего. Сейчас я понял свои ошибки, осознал, что натворил.

– Может быть, у вашего поколения было больше соблазнов, чем у сегодняшней молодежи?

– Дело в голове. Все зависит от человека. Свинья везде грязь найдет. Клубы, дискотеки, бары – все это есть и сейчас. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)