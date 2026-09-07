Нападающий Тирни стал капитаном минского «Динамо»
Канадский форвард Крис Тирни назначен капитаном минского «Динамо» на новый сезон КХЛ, сообщила пресс-служба бело-голубых.
31-летний хоккеист вернулся в клуб в июне. Он подписал контракт на два года. Тирни ранее уже выступал за «Динамо» — в сезоне-2024/25.
Ассистентами канадца назначены Сэм Энас, Сергей Кузнецов, Сергей Калинин и Ксавье Уэлле.
Минское «Динамо» начнет FONBET чемпионат КХЛ-2026/27 домашним матчем с нижегородским «Торпедо». Игра состоится 7 сентября и начнется в 19.10 по московскому времени.
Источник: ХК «Динамо» Минск
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|6
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|7
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|Шанхай Дрэгонс
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|Лада
|1
|0
|1
|1
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
|7.09
|16:30
|Авангард – Салават Юлаев
|- : -
|7.09
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|- : -
|7.09
|17:00
|Барыс – Сибирь
|- : -
|7.09
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|7.09
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|7.09
|19:30
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.09
|19:30
|СКА – Динамо М
|- : -
|7.09
|19:30
|Ак Барс – Адмирал
|- : -
Новости