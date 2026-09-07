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Нападающий Тирни стал капитаном минского «Динамо»

Сергей Филин

Канадский форвард Крис Тирни назначен капитаном минского «Динамо» на новый сезон КХЛ, сообщила пресс-служба бело-голубых.

31-летний хоккеист вернулся в клуб в июне. Он подписал контракт на два года. Тирни ранее уже выступал за «Динамо» — в сезоне-2024/25.

Ассистентами канадца назначены Сэм Энас, Сергей Кузнецов, Сергей Калинин и Ксавье Уэлле.

Минское «Динамо» начнет FONBET чемпионат КХЛ-2026/27 домашним матчем с нижегородским «Торпедо». Игра состоится 7 сентября и начнется в 19.10 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 сентября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Торпедо
Источник: ХК «Динамо» Минск
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Крис Тирни
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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