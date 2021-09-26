Защитник Чайковски перейдет из московского «Динамо» в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», словацкий защитник Михал Чайковски в ближайшее время перейдет из московского «Динамо» в «Сибирь». В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел всего два матча в регулярном чемпионате КХЛ.

По нашей информации, канадский защитник Тревор Мерфи, скорее всего, покинет новосибирский клуб. В этом сезоне 26-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в 8 встречах.

До «Сибири» он выступал за «Куньлунь» и «Ак Барс».