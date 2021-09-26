Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Борис Миронов: «Противник был и по движению лучше, и в силовой борьбе»

21:20
Теги:

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

«Хочется сказать по игре — противник был и по движению лучше, и в силовой борьбе. Ребята были готовы к игре, но надо отдать должное: соперник был сильнее, нужно сделать правильные выводы и подготовиться к следующей игре. Тяжело оценивать дебют Виртанена — первая игра, он только прилетел, акклиматизация. Чем быстрее он войдет через игры, тем быстрее будет комфортно себя чувствовать. Неплохо для первой игры, ждем большего, через игры будет набирать форму, которую мы хотим видеть», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/26/490102.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Трагедия в мини-футболе: Россия сражалась с Аргентиной, но уступила в серии пенальти
Генеральный директор «Краснодара» Хашиг резко раскритиковал судью Безбородова после матча с «Сочи»
Джошуа сыграл в дурака. Усик — вытащил джокера
Россия уступила Аргентине в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по мини-футболу
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд