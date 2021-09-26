Борис Миронов: «Противник был и по движению лучше, и в силовой борьбе»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

«Хочется сказать по игре — противник был и по движению лучше, и в силовой борьбе. Ребята были готовы к игре, но надо отдать должное: соперник был сильнее, нужно сделать правильные выводы и подготовиться к следующей игре. Тяжело оценивать дебют Виртанена — первая игра, он только прилетел, акклиматизация. Чем быстрее он войдет через игры, тем быстрее будет комфортно себя чувствовать. Неплохо для первой игры, ждем большего, через игры будет набирать форму, которую мы хотим видеть», — приводит слова тренера сайт КХЛ.