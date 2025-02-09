Защитник «Автомобилиста» Воробьев — о блокировании бросков: «Если ты трус, то и останешься трусом»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об искусстве блокирования бросков.

— Главное — не бояться, — начал Воробьев. — Я кому-то уже рассказывал: по статистике каждый 7-10 бросок — болезненный. Бывает, что шайба летит с невероятной скоростью, а тебе не больно. Зато кто-то накинет просто — уже больно. Я себе сейчас перчатку усилил, чтобы пальцы защищала. Есть нюансы: находиться у дальней штанги, чтобы вратарю видимость не закрывать.

Я в своей карьере видел, как огромные ребята превращаются в маленьких, если видят, что кто-то сильно бросает. Это режет глаза сразу. Ловить шайбы на себя может каждый. Просто кто-то больше забивает, и он не будет дополнительно риск травмы повышать.

В нашей команде... Ну даже Стефан Да Коста — один из лидеров по силовым приемам, на себя шайбы ловит. Все зависит от духа ребят.

— Как справляться с боязнью шайбы?

— Не знаю. Наверное, это можно воспитать. Как говорят: если ты трус, то и останешься трусом.

Когда выходишь в меньшинстве и видишь Григоренко, Нестерова, Бурдасова, то понимаешь, что тебе придется это делать. Ты себя готовишь уже: надо постараться помочь команде. Не могу сказать, что это важный аспект, но, если это помогает команде, я буду это делать. Надеюсь, меня ценят не только за блоки, но и за надежную игру, — сказал Воробьев «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний защитник набрал 6 (0+6) очков в 51 матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Полностью интервью Кирилла Воробьева читайте на сайте «СЭ».