Воробьев — об уходе из ЦСКА: «Запретили пользоваться раздевалкой, сушилкой — переодевался в судейской»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об уходе из ЦСКА.

— У меня был двусторонний контракт, я получал 100 тысяч рублей грязными. Когда ты живешь так... помогаешь родителям. А потом тебя резко сжимают. У меня же еще тогда ребенок родился. Ты думаешь: что-то не то. Не хочу никого обижать, но было так, что при равном счете я играю, а когда исход матча решен — я сижу. Большинства нет, на остатки меньшинства, может, выйду.

Потом сказали, что я играть вообще не буду, только тренироваться. Тренировки в районе 7:15 утра. Запретили пользоваться раздевалкой, сушилкой — переодевался в судейской. Не самый приятный момент, но преодолел и слава богу.

Обиды не осталось на ЦСКА. Рад, что они меня отпустили. Могли же упереться, например. Просто от этого бы никто не выиграл, — сказал Воробьев «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний защитник набрал 6 (0+6) очков в 51 матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Полностью интервью Кирилла Воробьева читайте на сайте «СЭ».