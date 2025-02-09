Матч звезд КХЛ: прямая трансляция финала и мастер-шоу

Второй день FONBET Матча звезд КХЛ 2025 пройдет в воскресенье, 9 февраля. В программе соревновательного дня: финал и матч за 3-е место, вторая часть мастер-шоу («Надежная защита» и конкурс капитанов).

Звездный уик-энд проходит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире 15-й Матч звезд КХЛ показывают на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть трансляцию хоккейного шоу можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала. Начало эфира — в 10.15 мск.

В Матче звезд КХЛ принимают участие хоккеисты, отобранные голосованием болельщиков и СМИ. В матче за 3-е место играют команды дивизионов Тарасова и Харламова, в финале — дивизионов Боброва и Чернышева.

Для болельщиков выступят певицы Ольга Серябкина и Елка.