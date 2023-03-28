Зарплатный бюджет «Металлурга» в будущем сезоне сократится
Как стало известно «СЭ», зарплатный бюджет «Металлурга» в будущем сезоне сократится.
По нашей информации, менеджмент может рассчитывать на сумму примерно в 640-650 миллионов рублей, плюс 100 миллионов на возможные оффершиты и выкупы ОСА.
В нынешнем сезоне зарплатный бюджет клуба составлял около 800 миллионов рублей.
Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Металлурга» станет Андрей Разин, который подпишет контракт с клубом по схеме «1+1».
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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ЦСКА – Локомотив
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