Зарплатный бюджет «Металлурга» в будущем сезоне сократится

Как стало известно «СЭ», зарплатный бюджет «Металлурга» в будущем сезоне сократится.

По нашей информации, менеджмент может рассчитывать на сумму примерно в 640-650 миллионов рублей, плюс 100 миллионов на возможные оффершиты и выкупы ОСА.

В нынешнем сезоне зарплатный бюджет клуба составлял около 800 миллионов рублей.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Металлурга» станет Андрей Разин, который подпишет контракт с клубом по схеме «1+1».