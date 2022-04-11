Шипачев и Войнов продолжат выступать за «Динамо»

Президент «Динамо» Виктор Воронин заявил, что лидеры команды Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов останутся в команде на следующий сезон.

«Сами понимаете, какая ситуация в мире. Но ВТБ продолжит финансировать «Динамо». Войнов и Шипачев остаются в команде — у них действующие контракты. Будем двигаться вперед», — заявил Воронин.

В этом сезоне динамовцы в первом раунде Кубка Гагарина обыграли «Северсталь» (4-3), но прекратили борьбу в полуфинале Западной конференции, уступив ЦСКА (0-4).

35-летний Шипачев набрал 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов в 11 встречах.

32-летний Войнов в регулярке набрал 31 (5+26) очко в 40 играх. В плей-офф у него 5 голов и 5 передач в 11 встречах.