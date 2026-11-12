«Ванкувер» выставил Сафонова на безусловный драфт отказов для расторжения контракта

«Ванкувер» выставил российского нападающего Илью Сафонова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщил журналист Эллиотт Фридман.

В июне «Ванкувер» подписал с 25-летним россиянином однолетний двусторонний контракт. В текущем сезоне Сафонов выступал за фарм-клуб «Абботсфорд» в АХЛ, где провел 12 матчей и набрал 4 (0+4) очка. В НХЛ форвард не дебютировал.

Ранее «СЭ» сообщал, что Сафонов в ближайшее время расторгнет контракт с «Абботсфордом», после чего подпишет соглашение с «Ак Барсом», которому принадлежат права на него в КХЛ. До отъезда в Северную Америку нападающий выступал за казанский клуб, с которым дважды доходил до финала Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 68 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 33 (16+17) очка. В плей-офф на его счету 9 (2+7) очков в 20 встречах.