«Ванкувер» выставил Сафонова на безусловный драфт отказов для расторжения контракта
«Ванкувер» выставил российского нападающего Илью Сафонова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщил журналист Эллиотт Фридман.
В июне «Ванкувер» подписал с 25-летним россиянином однолетний двусторонний контракт. В текущем сезоне Сафонов выступал за фарм-клуб «Абботсфорд» в АХЛ, где провел 12 матчей и набрал 4 (0+4) очка. В НХЛ форвард не дебютировал.
Ранее «СЭ» сообщал, что Сафонов в ближайшее время расторгнет контракт с «Абботсфордом», после чего подпишет соглашение с «Ак Барсом», которому принадлежат права на него в КХЛ. До отъезда в Северную Америку нападающий выступал за казанский клуб, с которым дважды доходил до финала Кубка Гагарина.
В сезоне-2025/26 Сафонов провел 68 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 33 (16+17) очка. В плей-офф на его счету 9 (2+7) очков в 20 встречах.
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|22
|15
|7
|34
|2
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|20
|11
|9
|27
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|21
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|4
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|19
|11
|8
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|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
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|23
|7
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|20
|9
|11
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|20
|5
|15
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|В
|П
|О
|1
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|21
|15
|6
|33
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
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|Анахайм
|20
|10
|10
|21
|4
|Сан-Хосе
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|9
|13
|20
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
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|9
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|19
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|16.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
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|04:00
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