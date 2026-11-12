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Защитник СКА Савиков: «Динамо» ничего особенного не предложило — мы сами привезли себе голы»

Екатерина Смирнова
корреспондент отдела хоккея

Защитник СКА Егор Савиков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал поражение в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2 ОТ).

— С чем связано такое безголевое начало матча? За первый период нанесли всего один бросок — все голы оставили в прошлой игре со «Спартаком»?

— Возможно, дело в эмоциях. Где-то сидели потухшие на скамейке, не хватало внутреннего огня и драйва. Хотя тренерский штаб предупреждал: после таких игр нужно выдохнуть, выспаться, забыть прошлый результат и выходить на лед с новыми силами и свежими эмоциями. К сожалению, мы этого сделать не смогли.

— С московским «Динамо» всегда непростые матчи. Что сегодня такого предложил соперник, к чему вы не смогли подобрать ключи?

— Да ничего особенного москвичи не предложили. По сути, мы сами себе привезли два гола — грубо ошиблись, отдали две передачи прямо на клюшку чужому игроку. При этом моменты у нас тоже были, но мы их не использовали. Нужно работать над реализацией.

— Полное дежавю с прошлым матчем: снова вязкая игра и поражение в овертайме. Чего не хватило в решающий момент — тех самых эмоций?

— Да нет, эмоции тут ни при чем. Скорее, не хватило хладнокровия, чтобы реализовать свой шанс и довести эпизод до конца. В овертайме у них возник хороший момент, и они забили. Повторюсь, пропущенный гол — это исключительно наша ошибка: неточная передача в зоне обороны привела к броску.

— Почему команде пока не хватает стабильности? Два матча получаются абсолютно контрастными.

— Честно говоря, сам не знаю, куда уходит наша стабильность. Согласен, таких волн и перепадов в игре быть не должно. Тренерский штаб работает с нами уже достаточно долго, нам всё подробно объясняют и доносят. Сейчас каждому игроку нужно покопаться в себе, спрашивать в первую очередь с самого себя и брать ответственность в ключевые моменты. Где-то стоит сыграть попроще в своей зоне — надежно вывести шайбу и не рисковать. Поэтому повторюсь: нужно просто каждому разобраться в себе, — сказал Савиков.

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