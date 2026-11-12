«Автомобилист» на своем льду победил «Шанхай Дрэгонс»
«Автомобилист» обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
Встреча прошла в Екатеринбурге.
У хозяев дубль оформил Джордан Гросс, также шайбы забросили Роман Горбунов и Александр Кадейкин. У гостей отличились Дэвид Чен и Бретт Мюррэй.
«Автомобилист» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шанхай» с 30 очками — на шестой строчке «Запада».
В следующем матче 14 ноября екатеринбуржцы на своем льду примут «Ак Барс», а китайская команда в этот же день в гостях сыграет с «Локомотивом».
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|Нефтехимик
|27
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|13
|31
|3
|Авангард
|25
|14
|11
|30
|4
|Амур
|25
|14
|11
|29
|5
|Барыс
|26
|14
|12
|29
|6
|Автомобилист
|25
|13
|12
|29
|7
|Трактор
|27
|12
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|8
|Салават Юлаев
|27
|13
|14
|28
|9
|Ак Барс
|28
|13
|15
|28
|10
|Адмирал
|26
|11
|15
|25
|11
|Сибирь
|27
|9
|18
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|25
|19
|6
|39
|2
|Локомотив
|25
|18
|7
|37
|3
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|16
|10
|35
|4
|Спартак
|27
|14
|13
|32
|5
|Северсталь
|26
|15
|11
|32
|6
|Шанхай Дрэгонс
|25
|14
|11
|30
|7
|Динамо М
|28
|12
|16
|29
|8
|Динамо Мн
|27
|10
|17
|27
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|26
|8
|18
|17
|11
|Лада
|27
|6
|21
|17
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|17:00
|Салават Юлаев – Адмирал
|6 : 5
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