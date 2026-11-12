«Автомобилист» на своем льду победил «Шанхай Дрэгонс»

«Автомобилист» обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

Встреча прошла в Екатеринбурге.

У хозяев дубль оформил Джордан Гросс, также шайбы забросили Роман Горбунов и Александр Кадейкин. У гостей отличились Дэвид Чен и Бретт Мюррэй.

«Автомобилист» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шанхай» с 30 очками — на шестой строчке «Запада».

В следующем матче 14 ноября екатеринбуржцы на своем льду примут «Ак Барс», а китайская команда в этот же день в гостях сыграет с «Локомотивом».