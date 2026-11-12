«Сибирь» заплатила «Спартаку» 20 миллионов рублей за Гальченюка

Как стало известно «СЭ», новосибирская «Сибирь» в рамках обмена нападающего Александра Гальченюка из московского «Спартака» отдала красно-белым не только 18-летнего защитника Александра Грунина, но и денежную компенсацию в размере 20 миллионов рублей.

32-летний Гальченюк стал игроком столичной команды в июне 2026 года, подписав двухлетний контракт. В нынешнем регулярном чемпионате FONBET КХЛ он провел шесть матчей и набрал 3 (1+2) очка. Главный тренер москвичей Алексей Жамнов объяснял отсутствие хоккеиста в составе высокой конкуренцией.

До перехода в «Спартак» Гальченюк выступал в КХЛ за «Амур» и СКА. Ранее нападающий играл в НХЛ, где провел 692 встречи и набрал 371 (151+220) очко.