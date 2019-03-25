Ушел из жизни заслуженный тренер России Владимир Мариничев

Российский специалист и бывший главный тренер "Амура" Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет, сообщает официальный Твиттер хабаровской команды.

Причины смерти Мариничева не уточняются.

– В истории хабаровского хоккея "Старик Хоттабыч" навсегда останется как один из самых успешных и харизматичных наставников. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким, – написано в заявлении "Амура".

Мариничев также работал в "Атланте", саратовском "Кристалле", и воскресенском "Химике". Был старшим тренером новокузнецкого "Металлурга".

Российский специалист воспитал экс-хоккеистов Андрея Скопинцева и Виталия Прошкина.