Ушел из жизни заслуженный тренер России Владимир Мариничев

Российский специалист и бывший главный тренер "Амура" Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет, сообщает официальный Твиттер хабаровской команды.
Причины смерти Мариничева не уточняются.
– В истории хабаровского хоккея "Старик Хоттабыч" навсегда останется как один из самых успешных и харизматичных наставников. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким, – написано в заявлении "Амура".
Мариничев также работал в "Атланте", саратовском "Кристалле", и воскресенском "Химике". Был старшим тренером новокузнецкого "Металлурга".
Российский специалист воспитал экс-хоккеистов Андрея Скопинцева и Виталия Прошкина.
Ушёл из жизни заслуженный тренер России Владимир Мариничев.– HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 25 марта 2019 г.
В истории хабаровского хоккея "Старик Хоттабыч" навсегда останется как один из самых успешных и харизматичных наставников.
Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/yGqNi8viDc