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Тянулин стал игроком «Торпедо»

14:43
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Как ранее сообщал «СЭ», «Торпедо» подписал двусторонний контракт с нападающим Артуром Тянулиным. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В этом сезоне он выступал за немецкий «Крефельд» и в 32 матчах набрал 29 (13+16) очков. Также он провел 10 игр в чемпионате ВХЛ в составе «Лады».

Отметим, что Тянулин никогда не играл в КХЛ. В 2014 году он уехал из России в Канаду, где играл за клуб OHL «Оттаву».Тянулин подписал контракт с «Торпедо»

Дополнительная информация:

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