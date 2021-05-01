«Сочи» продлил контракт с главным тренером Ставровским

«Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Евгением Ставровским, сообщается на официальном сайте клуба 1 мая. Новое соглашение с 48-летним российским специалистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Для Ставровского предыдущий сезон стал первым на уровне КХЛ.

По итогам прошлого сезона сочинцы не вышли в плей-офф Кубка Гагарина-2021.