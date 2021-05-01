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«Сочи» продлил контракт с главным тренером Ставровским

14:41
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«Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Евгением Ставровским, сообщается на официальном сайте клуба 1 мая. Новое соглашение с 48-летним российским специалистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Для Ставровского предыдущий сезон стал первым на уровне КХЛ.

По итогам прошлого сезона сочинцы не вышли в плей-офф Кубка Гагарина-2021.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BEvgenij-Stavrovskij-prodolzhit-rabotu-v-HK-Sochi-10571

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