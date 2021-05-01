«Сочи» продлил контракт с главным тренером Ставровским
14:41
«Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Евгением Ставровским, сообщается на официальном сайте клуба 1 мая. Новое соглашение с 48-летним российским специалистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Для Ставровского предыдущий сезон стал первым на уровне КХЛ.
По итогам прошлого сезона сочинцы не вышли в плей-офф Кубка Гагарина-2021.
Евгений Ставровский продолжит работу на посту главного тренера ХК «Сочи»: https://t.co/iXvYtdh3TS pic.twitter.com/CfoFVB0DLY— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) May 1, 2021
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BEvgenij-Stavrovskij-prodolzhit-rabotu-v-HK-Sochi-10571
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю