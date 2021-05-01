«Нефтехимик» объявил о назначении Леонтьева на пост главного тренера команды

Олег Леонтьев стал главным тренером «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте клуба из Нижнекамска 1 мая.

В минувшем сезоне Леонтьев тренировал «Горняк», выступающий в ВХЛ. Вместе с клубом он дошел до четвертьфинала Кубка Петрова.

По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» не пробился в плей-офф КХЛ.