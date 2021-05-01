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«Нефтехимик» объявил о назначении Леонтьева на пост главного тренера команды

15:25
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Олег Леонтьев стал главным тренером «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте клуба из Нижнекамска 1 мая.

В минувшем сезоне Леонтьев тренировал «Горняк», выступающий в ВХЛ. Вместе с клубом он дошел до четвертьфинала Кубка Петрова.

По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» не пробился в плей-офф КХЛ.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/oleg-leontev-naznachen-glavnym-trenerom-khk-neftekhimik/

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