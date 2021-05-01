«Нефтехимик» объявил о назначении Леонтьева на пост главного тренера команды
15:25
Олег Леонтьев стал главным тренером «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте клуба из Нижнекамска 1 мая.
В минувшем сезоне Леонтьев тренировал «Горняк», выступающий в ВХЛ. Вместе с клубом он дошел до четвертьфинала Кубка Петрова.
По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» не пробился в плей-офф КХЛ.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 1, 2021
Главным тренером ХК «Нефтехимик» назначен двукратный чемпион России, мастер спорта международного класса Олег Леонтьев.
Подробности на нашем сайте https://t.co/pgch6Tqupb pic.twitter.com/HE2vy22f6p
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/oleg-leontev-naznachen-glavnym-trenerom-khk-neftekhimik/
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