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Нападающий Тянулин станет игроком «Торпедо»

14:10
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По информации «СЭ», нападающий Артур Тянулин, который провел сезон в немецком «Крефельде», 1 мая подпишет контракт с «Торпедо».

В 32 матчах за немецкий клуб 24-летний нападающий набрал 29 (13+16) очков при показателе полезности «-5».

Воспитанник «Ак Барса» ранее не играл в КХЛ. В ВХЛ за «ОРДЖИ» и «Ладу» провел в сумме 62 матча и набрал 54 (21+33) очка.

(Артур Хайруллин)

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