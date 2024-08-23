Тренер «Сочи» Зубов: «СКА с победой — сильная команда»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением о матче со СКА (1:2 Б) на предсезонном турнире имени Пучкова.

«Сергей Иванов — герой нашей команды сегодня. До последнего держал нас в игре. СКА с победой. Хорошая, сильная команда. Для нас это был хороший урок, тест. Много молодых ребят, много новобранцев, которые сыграли с противником такого уровня. Будем становиться лучше», — сказал Зубов.

25 августа СКА встретится с «Ак Барсом», «Сочи» 26-го числа сыграет с «Северсталью».