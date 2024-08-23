Ротенберг о победе над «Сочи»: «У нас есть ребята, которые умеют реализовывать моменты»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (2:1 Б) в матче на турнире имени Пучкова.
«Тяжелая игра для нас, с точки зрения игрового тонуса. Нам надо работать над реализацией. Очень много бросков, но где-то мы недостаточно закрывали вратаря соперника. Он сыграл хорошо. Будем больше закрывать вратарей.
У нас есть ребята, которые умеют реализовывать моменты. У нас такая, новорожденная команда. Мы очень рады вернуться в Ледовый дворец. Ребята молодцы. Но есть над чем работать», — сказал Ротенберг.
25 августа СКА встретится с «Ак Барсом», «Сочи» 26-го числа сыграет с «Северсталью».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости