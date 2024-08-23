Ротенберг о победе над «Сочи»: «У нас есть ребята, которые умеют реализовывать моменты»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (2:1 Б) в матче на турнире имени Пучкова.

«Тяжелая игра для нас, с точки зрения игрового тонуса. Нам надо работать над реализацией. Очень много бросков, но где-то мы недостаточно закрывали вратаря соперника. Он сыграл хорошо. Будем больше закрывать вратарей.

У нас есть ребята, которые умеют реализовывать моменты. У нас такая, новорожденная команда. Мы очень рады вернуться в Ледовый дворец. Ребята молодцы. Но есть над чем работать», — сказал Ротенберг.

25 августа СКА встретится с «Ак Барсом», «Сочи» 26-го числа сыграет с «Северсталью».