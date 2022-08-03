Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:4) на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

— Матч получился интересным. Ребята старались. Немного «задохнулись». Это первая игра. Пропустили, не забили — и дальше пошло все, что можно. Сказал им, что они старались, играли до конца. Конечно, хотелось победить в домашнем матче.

— Идет предсезонка, команда под нагрузками. Как найти золотую середину между подготовкой и результатом?

— Ее нет. Все равно держишь команду под нагрузками. Никуда это не денется. Просто так должно сложится. Кому-то везет, кому-то — нет. Все команды под нагрузками. Где-то лучше сыграл вратарь, где-то повезло, где-то отскок более фартовый.

— Драка в первом периоде — тот самый огонек, о котором вы обещали до турнира?

— Нет, это же все шутка. Разогрев перед турниром. Если сил нет бегать — какие драки? Команда придет в себя, и все будет хорошо.