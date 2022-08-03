«Сочи» проиграл «Адмиралу» в матче домашнего предсезонного турнира
«Адмирал» обыграл «Сочи» в товарищеском матче — 4:2.
Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
У «Сочи» отличились Никита Точицкий и Василий Глотов. В составе «Адмирала» забивали Святослав Гребенщиков, Рудольф Червены и Михал Криштоф (дубль).
4 августа «Адмирал» сыграет со СКА (начало — в 15.45 мск). У «Сочи» на завтра запланирована игра против «Авангарда» (начало — в 19.30 мск).
Хоккей
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Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Гребенщиков — 1 (Лисовец), 9:41 — 0:1. Точицкий — 1 (бол., Завгородний, Николаев), 14:52 — 1:1. Червены — 1 (Елисеев, Уильямс), 20:28 — 1:2. Криштоф — 1 (Червены), 41:01 — 1:3. Глотов — 1 (Галенюк, Феоктистов), 48:35 — 2:3. Криштоф — 2 (бол., Шулак, Червены), 53:35 — 2:4.
Вратари: Третьяк — Серебряков.
Штраф: 15 — 11.
Броски: 21 (6+9+6) — 32 (13+10+9).
Судьи: Морозов, Соин.
3 августа. Сочи. Шайба.
|Западная конференция
|И
|В
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|1
|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
|0
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|0
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|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|6
|Барыс
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|0
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|7
|Металлург
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|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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