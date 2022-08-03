«Сочи» проиграл «Адмиралу» в матче домашнего предсезонного турнира

«Адмирал» обыграл «Сочи» в товарищеском матче — 4:2.

Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

У «Сочи» отличились Никита Точицкий и Василий Глотов. В составе «Адмирала» забивали Святослав Гребенщиков, Рудольф Червены и Михал Криштоф (дубль).

4 августа «Адмирал» сыграет со СКА (начало — в 15.45 мск). У «Сочи» на завтра запланирована игра против «Авангарда» (начало — в 19.30 мск).

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Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Гребенщиков — 1 (Лисовец), 9:41 — 0:1. Точицкий — 1 (бол., Завгородний, Николаев), 14:52 — 1:1. Червены — 1 (Елисеев, Уильямс), 20:28 — 1:2. Криштоф — 1 (Червены), 41:01 — 1:3. Глотов — 1 (Галенюк, Феоктистов), 48:35 — 2:3. Криштоф — 2 (бол., Шулак, Червены), 53:35 — 2:4.

Вратари: Третьяк — Серебряков.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 21 (6+9+6) — 32 (13+10+9).

Судьи: Морозов, Соин.

3 августа. Сочи. Шайба.