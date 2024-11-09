Тренер «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему 17-летний Рябкин не играет в основе

Ассистент главного тренера московского «Динамо», двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал лишний вес Ивана Рябкина одной из причин, по которой он не попал в главную команду системы бело-голубых.

— Кто обидел Ивана Рябкина? Почему тренеры не доверяют ему?

— Никто его не обидел, все очень просто — он очень талантливый игрок, но пока не готов играть в КХЛ. У него есть определенные даже не проблемы, а качества, которые ему пока не позволяют играть с мужиками.

— Он считает, что проблем нет.

— Ну так всегда, это нормально. Все игроки, если их спросить, считают, что тренеры виноваты. Надо покопаться в себе, переосмыслить и начать правильно тренироваться. У него лишний вес, и не только мы, но и тренер сборной это сказал. Как только он начнет правильно готовиться, сядет на диету — выйдет на новый уровень. У него есть качества, которые не у всех есть, но это мешает ему.

— Вес — это единственная проблема? Ведь он играл с этим весом в прошлом году.

— Где он играл? Он играл в молодежной лиге, процесс перехода из молодежного хоккея во взрослый очень сложный. Некоторые его не замечают, но для многих это становится проблемой. У кого-то занимает мало времени, а кто-то так и не может перейти на взрослый уровень. Многие чемпионы мира по молодежке потом закончили играть, они просто не смогли. Это детский хоккей, а здесь уже играют по-взрослому.