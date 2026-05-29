Березкин: «Когда забил победный гол «Ак Барсу», у меня было желание расплакаться перед болельщиками»

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин рассказал, какие эмоции испытал, забросив победную шайбу в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2).

«Когда забил гол, у меня было желание расплакаться перед болельщиками (улыбается). Потому что мы вернулись в эту серию, выиграли на своей арене седьмой матч, отыгрались с 1:3 как в самой серии, так и в седьмом матче. Это круто! А теперь мы чемпионы — надо насладиться этим моментом», — приводят «Известия» слова Березкина.

21 мая, «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4-2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств ярославский клуб сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».

В сезоне-2025/26 Березкин набрал 32 (7+5) очка в 64 матчах FONBET Чемпионата КХЛ, а также на его счету 8 (5+3) очков в 22 играх плей-офф.