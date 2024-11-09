«У него лишний вес, не готов играть с мужиками». Вячеслав Козлов ответил Ивану Рябкину

Тренер «Динамо» объяснил, почему 17-летний вундеркинд не попал в основу взрослой команды.

— Кто обидел Ивана Рябкина? Почему тренеры не доверяют ему?

— Никто его не обидел, все очень просто — он очень талантливый игрок, но пока не готов играть в КХЛ. У него есть определенные даже не проблемы, а качества, которые ему пока не позволяют играть с мужиками.

— Он считает, что проблем нет.

— Ну так всегда, это нормально. Все игроки, если их спросить, считают, что тренеры виноваты. Надо покопаться в себе, переосмыслить и начать правильно тренироваться. У него лишний вес, и не только мы, но и тренер сборной это сказал. Как только он начнет правильно готовиться, сядет на диету — выйдет на новый уровень. У него есть качества, которые не у всех есть, но это мешает ему.

— Вес — это единственная проблема? Ведь он играл с этим весом в прошлом году.

— Где он играл? Он играл в молодежной лиге, процесс перехода из молодежного хоккея во взрослый очень сложный. Некоторые его не замечают, но для многих это становится проблемой. У кого-то занимает мало времени, а кто-то так и не может перейти на взрослый уровень. Многие чемпионы мира по молодежке потом закончили играть, они просто не смогли. Это детский хоккей, а здесь уже играют по-взрослому.

Форвард «Динамо» Иван Рябкин. Фото ХК «Динамо»

— «Вы можете мне подсказывать, но нельзя оскорблять» — это позиция Ивана Рябкина. Вы осознаете, что к нему надо по-особенному относиться?

— Конечно, мы ко всем одинаково относимся, его никто не оскорблял.

— В молодежке «Динамо», говорят, оскорбили тренеры.

— Я считаю, что тренер не должен оскорблять, но всякое, наверное, бывает. Здесь такой процесс, надо это пережить и двигаться дальше. Что случилось, то случилось, это уже должно руководство разобраться. Это не то, на что он должен обижаться, играть под давлением тоже нужно уметь, должен быть талант, и ты должен к этому готовиться. Если он хочет играть на высоком уровне и мечтает об НХЛ, то там каждая игра под давлением, каждая тренировка.

— Он был у вас два матча, но вы выпускали его на 30 секунд в конце. Я считаю, это издевательство над игроком.

— Чтобы много играть, надо попадать в 12 форвардов, вот это вот два молодых, два лимитчика... в НХЛ играют 12-6 (12 нападающих, шесть защитников. — Прим. «СЭ»). Вот зашел туда — играй. Здесь так и будет — либо травму кто-то должен получить, или ты должен на голову быть сильнее, тогда ты заберешь игровое время. Мы очень много даем молодежи, она расслабляется. Они считают, что будут попадать в состав всегда, а это работа — ты должен грызть, забирать рабочее место, все не просто так.

— Надеюсь, Рябкин будет у вас играть.

— Я тоже надеюсь.

— Основным игроком.

— Как только он переосмыслит. Он должен это заслужить.