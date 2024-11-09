«Амур» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и с 32 очками после 23 игр располагается на втором месте на «Востоке».

У «Амура» 11-е поражение кряду и последняя строчка. Хабаровчане набрали 13 баллов в 25 встречах.