Скончался экс-хоккеист сборной России Андрей Тарасенко, отец Владимира Тарасенко

На 56-м году жизни скончался известный хоккеист и тренер, отец нападающего «Детройта» Владимира Тарасенко, Андрей Тарасенко.

Последние 16 лет он работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба. Во время игровой карьеры Андрей Тарасенко выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.