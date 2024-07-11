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Сегодня, 16:51

Скончался экс-хоккеист сборной России Андрей Тарасенко, отец Владимира Тарасенко

Отдел хоккея «СЭ»
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Андрей Тарасенко.
Фото photo.khl.ru

На 56-м году жизни скончался известный хоккеист и тренер, отец нападающего «Детройта» Владимира Тарасенко, Андрей Тарасенко.

Последние 16 лет он работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба. Во время игровой карьеры Андрей Тарасенко выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
КХЛ
Андрей Тарасенко
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