«Металлург» заключил пробный контракт с сыном Даниса Зарипова

Артур Зарипов, сын экс-нападающего «Металлурга» Даниса Зарипова, подписал пробный контракт с магнитогорским клубом, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне 21-летний форвард провел 8 матчей за «Барс» в ВХЛ, не отличившись результативными действиями. До этого Зарипов несколько лет выступал за «Ирбис» в МХЛ.

В сезоне-2023/24 «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финале магнитогорская команда всухую обыграла «Локомотив» (4-0 в серии).