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Сергей Широков: «Знаем, что можем вернуть серию в Балашиху, и мы это сделаем»

20:57
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Нападающий «Авангарда» Сергей Широков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:6) в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина-2020. Счет в серии 3-2 в пользу уфимцев.

— Нам нужно сделать правильные выводы и вернуть серию в Балашиху. Мы знаем, что можем, и мы это сделаем.

— Не показалось ли вам, что не нужно было лезть на Панина?

— Мне ничего не показалось.

— Повлиял ли этот момент на игру?

— Не мне судить, я видел, что моего партнера неправильно ударили — пошел заступаться.

— Что произошло перед тем, как «Салават» забил четвертый гол?

— Ошибка на входе в зону, контратака, гол. Мы сами подарили голы. Все очень просто — нас наказали за наши ошибки. Нужно перестроиться и ехать в Уфу со светлой головой. Надо играть в свой правильный хоккей.

— Почему лидеры «Авангарда» не заметны?

— Главное, чтобы команда выигрывала, а кто будет забивать — разницы нет. (Игорь Еронко)

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