Гомоляко: «В Челябинске меня убрали из «Трактора» и запретили пускать в хоккейный дворец»
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал, как после ухода из «Трактора», где с сентября 2014-го по октябрь 2016-го занимал пост вице-президента, не мог в родном городе попасть на хоккей.
— На хоккей теперь по билету ходите?
— Ну что вы! В магнитогорском дворце меня все охранники знают. А иногда друзья приглашают в ложу. Никаких проблем.
Это лет восемь назад в родном Челябинске Сеничев с Губаревым не только убрали меня из «Трактора» под надуманным предлогом, но и запретили на арене появляться. Дошло до абсурда. В следующем сезоне приехал туда на Кубок губернатора — уже в качестве скаута сборной России. Так все равно не пускали! Пока не вмешался Олег Куприянов (спортивный директор сборной. - Прим. «СЭ»), я не мог на трибуну попасть!
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