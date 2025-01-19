Гомоляко: «В Челябинске меня убрали из «Трактора» и запретили пускать в хоккейный дворец»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал, как после ухода из «Трактора», где с сентября 2014-го по октябрь 2016-го занимал пост вице-президента, не мог в родном городе попасть на хоккей.

— На хоккей теперь по билету ходите?

— Ну что вы! В магнитогорском дворце меня все охранники знают. А иногда друзья приглашают в ложу. Никаких проблем.

Это лет восемь назад в родном Челябинске Сеничев с Губаревым не только убрали меня из «Трактора» под надуманным предлогом, но и запретили на арене появляться. Дошло до абсурда. В следующем сезоне приехал туда на Кубок губернатора — уже в качестве скаута сборной России. Так все равно не пускали! Пока не вмешался Олег Куприянов (спортивный директор сборной. - Прим. «СЭ»), я не мог на трибуну попасть!