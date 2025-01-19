Гомоляко: «Разин к моему увольнению непричастен»
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Разиным.
— Что ответите тем, кто считает: с Разиным вы не сработались, поэтому вас и убрали?
— Чушь! Что тренер просил — я делал. Например, оперативно решили вопрос с «Северсталью» по Петунину, взяли его в обмен на Коростелева. Захотели Вовченко выдернуть — организовали, предварительно расторгнув контракт с канадцем Ди, чтобы разгрузить платежку. Понадобился Гераськин — я полтора месяца вел сложные переговоры, потому что игрока еще теребил «Авангард». В конце концов уже в декабре на флажке провели трехсторонний обмен с участием Кошелева и Жафярова.
Уверен, к моему увольнению Разин непричастен. Наоборот, говорил мне: «С тобой удобно работать». Я ведь никогда в его кухню не лез, каждый занимался своим делом.
Да, мы не дружим семьями, с 90-х его самый близкий товарищ — Саша Гольц. Но с Разиным у меня всегда были хорошие отношения. При встрече могли где-то посидеть, поржать, пивка махнуть... За время работы в «Металлурге» ничего не изменилось. Мы прекрасно ладили — ни ругани, ни кривотолков.
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