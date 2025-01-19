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Сегодня, 19:00

Сергей Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки». А Разин к нему непричастен»

Гомоляко вспомнил свое увольнение из «Металлурга»
Александр Кружков
Обозреватель
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко
Сергей Гомоляко.
Фото photo.khl.ru
Новый герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — бывший спортивный директор «Металлурга», один из самых ярких хоккеистов 90-х, которому сегодня исполнилось 55 лет.

1 — По паспорту вам 55. А в душе?

— По-разному. Когда с командой как спортивный директор выигрываешь Кубок Гагарина, кажется, что тебе лет 30-35. Радуешься, празднуешь, выпиваешь. Утром просыпаешься и понимаешь — нет, все-таки скоро 55, хе-хе.

В обычные дни то же самое. Сегодня думаешь, что ты еще ого-го, способен горы свернуть. А завтра вылезают старые болячки. Меняется погода, сразу суставы начинают поднывать. И уже из дома никуда выходить не хочется. Да у всех спортсменов так...

2 — 12 января в Уфе прошел матч памяти Сергея Гимаева. Почему вас не было среди участников?

— Меня пригласили — правда, в качестве почетного гостя, а не хоккеиста. Если бы предложили выйти на лед, отказываться не стал бы. Хотя даже не вспомню, когда последний раз на всю площадку играл.

Здоровье-то позволяет, но я в Магнитогорске живу, а здесь, в отличие от Москвы или Челябинска, ветеранский хоккей совершенно не развит. В «Металлурге» всегда было много приезжих. У ребят контракты заканчивались — возвращались домой.

Так что, пока работал в клубе, мог лишь изредка в дыр-дыр, поперек поля, шайбу погонять — с нашим тренерским штабом и резервистами.

Хоккеисты «Металлурга» Люк Джонсон, Александр Петунин, Даниил Вовченко и Робин Пресс.
Люк Джонсон, Александр Петунин, Даниил Вовченко и Робин Пресс.
Фото ХК «Металлург»

3 — Были бы у вас лишние сто долларов — на кого поставили бы в Кубке Гагарина?

— На «Металлург». Причем в финале, скорее всего, вновь сойдется с «Локомотивом», который в нынешнем сезоне выглядит очень мощно. Об остальных этого не скажешь.

ЦСКА, «Трактор» и «Ак Барс» играют с перепадами. СКА многовато пропускает, сомневаюсь, что до финала дойдет. «Салават» держится исключительно на иностранцах. Если вдруг кто-то сломается, равноценной замены им нет.

«Магнитка» же спокойно играет в четыре звена. У команды огромный потенциал. Как раз к плей-офф должны прибавить Зернов, Юров и Михайлис.

Андрей Разин привел &laquo;Металлург&raquo; к&nbsp;победе в&nbsp;Кубке Гагарина. «Путь тернистый. Было много разговоров. Но я знал Разина». Гомоляко — о чемпионстве «Магнитки»

4 — В Магнитогорске чемпионскую команду собрали вы. Но в конце сентября внезапно покинули клуб и с тех пор без работы. Есть ответ — почему?

— Правильно сказал в интервью Шуми Бабаев — сейчас в нашем хоккее не хватает профессионалов, зато очень много шептунов. Плетут интриги, могут налить в уши что угодно, преследуя свои интересы. А руководители клубов считаются с мнением этих людей. Думаю, и про меня какую-нибудь ерунду нагородили.

Я-то открыт к предложениям. Работать люблю и умею. Что в той же «Магнитке» доказал: за три года — два финала и один Кубок Гагарина.

Кстати, готов и к тренерской профессии вернуться. Почему нет? В свое время посвятил ей пять лет. Не знаю, какой из меня получился бы главный тренер, но ассистентом точно был хорошим. Мне нравится подмечать нюансы, подсказывать ребятам, как лучше сыграть в том или ином эпизоде...

Вот главным надо родиться. Яркий пример — Андрей Разин. Его помощником не представляю. У меня другой склад характера, в этой роли всегда чувствовал себя комфортно.

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко
Сергей Гомоляко.
Фото ХК «Металлург»

5 — На хоккей теперь по билету ходите?

— Ну что вы! В магнитогорском дворце меня все охранники знают. А иногда друзья приглашают в ложу. Никаких проблем.

Это лет восемь назад в родном Челябинске Сеничев с Губаревым не только убрали меня из «Трактора» под надуманным предлогом, но и запретили на арене появляться. Дошло до абсурда. В следующем сезоне приехал туда на Кубок губернатора — уже в качестве скаута сборной России. Так все равно не пускали! Пока не вмешался Олег Куприянов (спортивный директор сборной. - Прим. «СЭ»), я не мог на трибуну попасть!

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6 — Один хоккейный тренер после обидной отставки произнес: «Не простил. И не прощу никогда». Это и ваш случай — применительно к «Магнитке»?

— Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба. - Прим. «СЭ») искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали... Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.

7 — С Рашниковым прощального разговора не было?

— В том-то и дело! Просто взяли и выгнали. Хотя даже на суде обвиняемому дают последнее слово. А меня Виктор Филиппович почему-то выслушать не захотел. Поверил кому-то... Потом в кабинет зашел Жлоба, директор клуба, и сказал: «Собирай вещи». Всё!

Федор Канарейкин, Сергей Гомоляко, Константин Глазачев и Михаил Якубов.
Фото photo.khl.ru

8 — Вы уже не раз уходили из «Металлурга» и возвращались. Что подсказывает интуиция — рано или поздно снова вернетесь?

— Я, конечно, готов. Магнитогорск для меня вторая родина, а «Металлург» — клуб, с которым связаны главные достижения в карьере. И как игрока, и как управленца. К тому же здесь мой дом. Поэтому работал бы и работал. С превеликим удовольствием! Но в данном случае не все зависит от моего желания. Последнее слово за Рашниковым.

9 — Вы наверняка после увольнения размышляли: где ж допустили прокол? Так где?

— На мой взгляд, серьезных ошибок у меня не было. Прошлым летом уж точно. Чемпионат только-только стартовал, до дедлайна четыре месяца. Ну о чем мы говорим?

Допустим, в межсезонье убрали Карпова, пригласили Уилсона. Или нашумевшая история с Башкировым. На которого даже президент клуба посмотрел и произнес: «О'кей, делаем оффершит «Салавату». Сделали. Естественно, согласовав все с тренерским штабом.

Если бы Андрей Владимирович кого-то забраковал, в «Металлурге» этот хоккеист не появился бы. И Уилсон, и Башкиров — неплохие форварды, но в итоге под систему Разина не подошли. Все-таки к ней нужно привыкнуть.

А вообще после победного финала сели втроем — Разин, Жлоба и я. Мне назвали фамилии игроков, которых во что бы то ни стало надо сохранить. Со всеми я договорился. Хотя кто-то собирался в НХЛ. А Дане Вовченко в других командах давали зарплату намного круче, чем могли предложить мы. Но он остался. Спасибо ему. Как и Бабаеву, который руки нам не выкручивал, быстро договорились по новому контракту Илюхи Набокова.

Словом, мне за свою работу не стыдно. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав — во всех смыслах.

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко
Сергей Гомоляко.
Фото ХК «Металлург»

10 — Что ответите тем, кто считает — с Разиным вы не сработались, поэтому вас и убрали?

— Чушь! Что тренер просил — я делал. Например, оперативно решили вопрос с «Северсталью» по Петунину, взяли его в обмен на Коростелева. Захотели Вовченко выдернуть — организовали, предварительно расторгнув контракт с канадцем Ди, чтобы разгрузить платежку. Понадобился Гераськин — я полтора месяца вел сложные переговоры, потому что игрока еще теребил «Авангард». В конце концов уже в декабре на флажке провели трехсторонний обмен с участием Кошелева и Жафярова.

Уверен, к моему увольнению Разин непричастен. Наоборот, говорил мне: «С тобой удобно работать». Я ведь никогда в его кухню не лез, каждый занимался своим делом.

Да, мы не дружим семьями, с 90-х его самый близкий товарищ — Саша Гольц. Но с Разиным у меня всегда были хорошие отношения. При встрече могли где-то посидеть, поржать, пивка махнуть... За время работы в «Металлурге» ничего не изменилось. Мы прекрасно ладили, ни ругани, ни кривотолков.

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11 — История из собственной молодости, которую вспомнили недавно — и смеялись?

— Играли за «Трактор» два друга — Коля Суханов и Серега Кулев. Талантливые хоккеисты, но любили поддать. Как-то Цыгуров на них осерчал, пригрозил отчислением, если не зашьются. Кулев в клинике так и сделал. А Суханов уговорил врача ограничиться надрезиком, ничего не вшивать.

Время спустя среди ночи звонит Цыгурову начальник челябинского ГАИ: «Твоего игрока поймали за рулем пьяного в хлам...» Геннадий Федорович в панике. Если зашиты два главных нарушителя режима, кто ж еще-то мог? Спрашивает: «Фамилия?» — «Суханов». — «Что-о-о?!»

Колю отпустили. Утром Цыгуров послал к нему врача команды. Тот отвез в клинику, проследил, чтобы теперь уж без фокусов. Однако хитрый Коля придумал способ, как побыстрее «расшиться». Швы расковырял, рана загноилась — пришлось вытаскивать ампулу. Так и играл. Но выпивать с Кулевым стал меньше.

Нападающий «Металлурга» Сергей Гомоляко. 1999 год
Сергей Гомоляко. 1999 год.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

12 — Кому-то перебороть хандру помогает алкоголь, кому-то — баня, кому-то — старое советское кино. Ваши рецепты?

— Все просто. Сесть на диван, обнять жену и смотреть, как играют любимые собачки. У нас четыре джек-рассел-терьера. Один гладкошерстный — точь-в-точь как в фильме «Маска». Остальные — «жёстики». Лохматенькие, пушистенькие. С ними не соскучишься.

13 — Продолжите фразу: «Чтобы стать счастливым в 2025 году, мне нужно...»

— Лишь бы близкие не болели. Жена, сын, дочь, внучка. И не было войн. А говорить о том, что хочу устроиться на работу или снова выиграть Кубок Гагарина... Сейчас это все уже не так важно. Самое главное — здоровье и мирное небо над головой.

Сергей Гомоляко: селекция &laquo;Магнитки&raquo; / Прохоркин, Майе / поиск вратаря. Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Безусловно! Пошел-то на это не ради собственной выгоды, а чтобы поймать убийц — сначала Фокса, а потом и всю «Черную кошку». Ну какие к Жеглову вопросы?

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу врунов, лицемеров, шептунов. Я понимаю, бывают моменты, когда люди лукавят или что-то недоговаривают. Но поливать грязью за спиной, нести какую-то ересь... Для меня это неприемлемо. Лучше честно в лицо сказать. Я так и поступаю, невольно наживая врагов.

К сожалению, с возрастом часто вспоминается фраза: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду». Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма». Вот по этому принципу и живу.

ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Сергей Гомоляко
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