«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об Амирове
«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске со специальной нашивкой в память о скончавшемся нападающем команды Родионе Амирове, сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.
«Номер 27 появится в сердечке на нашем джерси», — сказано в сообщении.
14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 году у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
17 августа генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым выступал Амиров.
Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае 2023-го уфимская команда продлила с ним контракт на один сезон.
Источник: https://t.me/hcsu61/11213
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