«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об Амирове

«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске со специальной нашивкой в память о скончавшемся нападающем команды Родионе Амирове, сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«Номер 27 появится в сердечке на нашем джерси», — сказано в сообщении.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 году у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

17 августа генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым выступал Амиров.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае 2023-го уфимская команда продлила с ним контракт на один сезон.