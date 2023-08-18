Новый тренер «Куньлуня» Игнатьев рассказал, как согласился возглавить китайский клуб
Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев в интервью «СЭ» рассказал о своем назначении в клуб.
— Долго ли размышляли над предложением, ведь это ваш первый опыт как главного тренера?
— В принципе, нет. Но согласился не сразу. А долго — это сколько?
— Может быть, мучились пару недель.
— Нет, такого точно не было.
— Вы будете главным тренером сборной Китая на чемпионате мира?
— Поживем — увидим. Но на прошлом ЧМ работал тренерский штаб «Куньлуня». До чемпионата мира в феврале будет еще важнейший квалификационный турнир на Олимпиаду.
— Что вам дал победный турнир в Тольятти?
— Много разной информации, потом два дня сидели и разбирали видео. Было огромное количество того, что нужно исправлять.
53-летний Игнатьев возглавил «Куньлунь» 19 июля.
В сезоне-2022/23 китайская команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 49 очками в 68 матчах.
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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