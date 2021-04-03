«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Бирюковым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Евгением Бирюковым на один год. Нынешнее соглашение с игроком заканчивалось 30 апреля, сообщает «ГорОбзор.ру».

В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 55 матчей и набрал шесть (1+5) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету девять игр и одна результативная передача.

Бирюков перешёл в уфимский клуб перед началом прошлого сезона. До этого игрок выступал в КХЛ за «Металлург» с 2008 года. Всего в лиге хоккеист принял участие в 843 встречах, в которых набрал 135 (23+112) очков.