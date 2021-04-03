Дмитрий Воронков: «На переход в «Ак Барс» согласился быстро. Что тут думать?»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в интервью «СЭ» вспомнил о переходе в казанский клуб в 2018 году из ангарского «Ермака».
— Мы знали, что на финал первенства России приехали скауты клубов КХЛ. После одного из матчей ко мне подошли скауты «Ак Барса», — отметил Воронков. -Мы поговорили, я узнал много интересного о клубе, базе, городе и понял, что это хороший вариант для продолжения карьеры.
— Долго ли думал перед тем, как согласиться?
— Нет, а что тут думать? Это топ-клуб, серьезная организация. Поэтому согласился быстро.
— Не было опасения, что слишком рано уезжаешь в топ-клуб?
— Нет. Каждый мальчишка мечтает о том, чтобы поиграть на высоком уровне. И тут мне представился такой шанс. Я понимал, что мне ещё нужно будет набраться опыта, поиграть в МХЛ и ВХЛ, много работать, чтобы прогрессировать.
— Родители сразу отпустили?
— Да, мама была очень рада за меня. «Ак Барс» — очень солидный клуб, я ехал в хороший город, в топовую организацию. Она понимала, что это шаг вперёд в моей карьере, поддерживала. Очень благодарен маме за все, что она для меня сделала.
— Что было самым сложным при переезде в Казань?
— Я впервые уехал из родного города. Оказаться в новом городе и другом коллективе — это было самое непривычное. Но в Казани сделали всё, чтобы я быстро адаптировался. Мне много помогали и до сих пор помогают и на льду, и в быту.
— Мог ли представить, что уже через год будешь в КХЛ?
— Я понимал, что мне нужно много работать для этого, старался, выкладывался. Очень рад, что всё сложилось так. Здесь большой вклад тренеров, они мне дали шанс, доверяют мне, подсказывают.
(Артур Хайруллин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю