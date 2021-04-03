Дмитрий Воронков: «На переход в «Ак Барс» согласился быстро. Что тут думать?»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в интервью «СЭ» вспомнил о переходе в казанский клуб в 2018 году из ангарского «Ермака».

— Мы знали, что на финал первенства России приехали скауты клубов КХЛ. После одного из матчей ко мне подошли скауты «Ак Барса», — отметил Воронков. -Мы поговорили, я узнал много интересного о клубе, базе, городе и понял, что это хороший вариант для продолжения карьеры.

— Долго ли думал перед тем, как согласиться?

— Нет, а что тут думать? Это топ-клуб, серьезная организация. Поэтому согласился быстро.

— Не было опасения, что слишком рано уезжаешь в топ-клуб?

— Нет. Каждый мальчишка мечтает о том, чтобы поиграть на высоком уровне. И тут мне представился такой шанс. Я понимал, что мне ещё нужно будет набраться опыта, поиграть в МХЛ и ВХЛ, много работать, чтобы прогрессировать.

— Родители сразу отпустили?

— Да, мама была очень рада за меня. «Ак Барс» — очень солидный клуб, я ехал в хороший город, в топовую организацию. Она понимала, что это шаг вперёд в моей карьере, поддерживала. Очень благодарен маме за все, что она для меня сделала.

— Что было самым сложным при переезде в Казань?

— Я впервые уехал из родного города. Оказаться в новом городе и другом коллективе — это было самое непривычное. Но в Казани сделали всё, чтобы я быстро адаптировался. Мне много помогали и до сих пор помогают и на льду, и в быту.

— Мог ли представить, что уже через год будешь в КХЛ?

— Я понимал, что мне нужно много работать для этого, старался, выкладывался. Очень рад, что всё сложилось так. Здесь большой вклад тренеров, они мне дали шанс, доверяют мне, подсказывают.

(Артур Хайруллин)