Панюков рассказал, чего «Ак Барсу» не хватило в матче с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков поделился мнением о третьем матче с «Адмиралом» (0:1 ОТ) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Не хватило хладнокровия, спокойствия при завершении. Не хватило точного броска, может, где-то надо было сыграть на паузе. Считаю, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче, реализовывать моменты.

— Согласны, что сегодня значительную работу проделали вратари?

— Конечно, каждый настраивается на эти матчи, выкладывается по полной.

— Чем сегодняшний матч отличался от игр в Казани?

— Особых отличий не было, просто в Казани нам удалось реализовать свои моменты, а здесь — нет. Отсюда такой результат.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.