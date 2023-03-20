Никита Дыняк прокомментировал результат матча с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил результат третьего матча с «Адмиралом» (0:1 ОТ) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Мы играем в хоккей, в овертайме все решает один бросок.

— Сегодня потрясающий матч выдал Тимур Билялов. На ваш взгляд, в текущем плей-офф это его лучшая игра?

— Он — молодец, тащит нас в нужные моменты, но сегодня мы ему не помогли. Голову и руки не опускаем, будем работать дальше. Ничего страшного не случилось.

— Как вы перенесли перелет на Дальний Восток? В каком вы физическом состоянии?

— Тему перелетов мы уже несколько раз закрывали, это часть нашей работы. Не вижу смысла отвечать на данный вопрос. Это не грубость, просто тема закрыта для всех команд, — цитирует Дыняка пресс-служба «Ак Барса».

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.