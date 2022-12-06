«Нефтехимик» переиграл «Сочи»
«Нефтехимик» переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Илья Федотов, Евгений Митякин и Сергей Купцов.
За сочинцев забивали Никита Феоктистов и Дмитрий Завгородний.
«Нефтехимик» набрал 33 очка в 38 матчах и продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» потерпел 9-е поражение подряд и с 16 очками после 37 игр располагается на последней строчке Запада.
КХЛ
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы: Федотов — 4 (бол., Порядин, Камара), 2:54 — 1:0. Феоктистов — 6 (Попов), 12:42 — 1:1. Завгородний — 9 (Петьков), 13:22 — 1:2. Митякин — 9 (Камара, Порядин), 14:01 — 2:2. Купцов — 1 (Леонтьев, Е.А. Попов), 38:52 — 3:2.
Нереализованный буллит: Николаев (Сочи), 57:32 (Вратарь).
Вратари: Судницин — Плешков (57:59).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (14+13+9) — 24 (8+12+4).
Судьи: Васильев, Ромасько.
6 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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