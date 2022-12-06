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Сегодня, 21:39

СКА в овертайме победил «Динамо», Гусев сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» — СКА.
Фото ХК «Динамо» (Москва)

СКА в овертайме победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб выиграл со счетом 2:1.

Дубль в составе СКА оформил нападающий Никита Гусев.

Единственная шайба «Динамо» на счету форварда Александра Скоренова.

«Динамо» набрало 47 очков в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. СКА с 67 баллами после 40 игр остается на 1-й строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Скоренов — 4 (Мартынов, Каблуков), 15:55 — 1:0. Гусев — 10, 40:16 — 1:1. Гусев — 11 (Хуснутдинов, Педан), 63:42 — 1:2.

Вратари: К.Л. Волков — Николаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (4+11+7+2) — 24 (3+7+10+4).

Судьи: Бирин, Гашилов.

6 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 37 24 13 53
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
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5 Адмирал 38 21 17 46
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
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