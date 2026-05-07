Хартли: «Березкин создан для плей-офф»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 2ОТ) в седьмом матче 1/2 финала Кубка Гагарина-2026.
«Я даже не знаю, с чего начать. Два раза подряд мы отыгрались, уступая в две шайбы. Сегодня Шалунов забил очень важный гол в концовке второго периода. Парни были великолепны. Большое удовольствие их тренировать. Они сражались, проявляли характер и стояли друг за друга. Я никогда не обсуждаю работу арбитров. Если хотите поговорить про судей, то напишите об этом — я завтра прочитаю (улыбается).
Надо отдать должное самому Березкину. Это все его работа. Макс — отличный парень. До своего прихода в «Локомотив» я знаком был только с Береглазовым, с которым работал в «Авангарде». Но, когда играешь против кого-то, знаешь его поверхностно и не имеешь представления о том, кто он как личность. Березкин медленно начал сезон, у нас было много с ним разговоров. Он проявлял характер. Во второй половине чемпионата Макс прибавил, лучше двигался, стал больше забивать. Он создан для плей-офф», — приводит Telegram-канал «Правый хват» слова Хартли.
«Локомотив» пробился в финал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд. Соперником ярославской команды будет «Ак Барс». Первые два матча серии пройдут в Ярославле 11 и 13 мая.
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