«Витязь» в гостях победил «Куньлунь»

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«Витязь» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Кирилл Рассказов, Руслан Абросимов и Владислав Кара.

За «Куньлунь» единственную шайбу забросил Брендан Йип.

«Витязь» занимает 8-е место в Западной Конференции с 42 очками, «Куньлунь» — 10-е место и 30 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Рассказов — 12 (Старков, Шикин), 11:34 — 0:1. Абросимов — 4 (Зинченко, Рой), 15:58 — 0:2. Йип — 18 (бол., Лесли, Юрчо), 27:16 — 1:2. Кара — 9 (п.в., Старков), 58:45 — 1:3.

Вратари: Смит (57:45 — 58:45, 58:51) — Шикин.

Штраф: 8 — 13.

Броски: 38 (13+11+14) — 28 (11+10+7).

Судьи: Белов, Наумов.

6 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.