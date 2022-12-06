Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:20

«Витязь» в гостях победил «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Витязь» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Кирилл Рассказов, Руслан Абросимов и Владислав Кара.

За «Куньлунь» единственную шайбу забросил Брендан Йип.

«Витязь» занимает 8-е место в Западной Конференции с 42 очками, «Куньлунь» — 10-е место и 30 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Рассказов — 12 (Старков, Шикин), 11:34 — 0:1. Абросимов — 4 (Зинченко, Рой), 15:58 — 0:2. Йип — 18 (бол., Лесли, Юрчо), 27:16 — 1:2. Кара — 9 (п.в., Старков), 58:45 — 1:3.

Вратари: Смит (57:45 — 58:45, 58:51) — Шикин.

Штраф: 8 — 13.

Броски: 38 (13+11+14) — 28 (11+10+7).

Судьи: Белов, Наумов.

6 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев считает неправильным решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ

«Нефтехимик» переиграл «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 37 24 13 53
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 38 21 17 46
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Барыс 40 17 23 37
9 Амур 36 15 21 36
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
7.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
7.12 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости