«Металлург» продлил контракт с Земченком
09:35
Защитник «Металлурга» Артем Земченок подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте магнитогорцев.
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В текущем сезоне Земченок провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+8». В 10 играх плей-офф защитник набрал 3 (0+3) очка.
Дополнительная информация:
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...