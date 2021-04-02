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«Металлург» продлил контракт с Земченком

09:35
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Защитник «Металлурга» Артем Земченок подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте магнитогорцев.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В текущем сезоне Земченок провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+8». В 10 играх плей-офф защитник набрал 3 (0+3) очка.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/499444/

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