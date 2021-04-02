«Металлург» продлил контракт с Земченком

Защитник «Металлурга» Артем Земченок подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте магнитогорцев.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В текущем сезоне Земченок провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+8». В 10 играх плей-офф защитник набрал 3 (0+3) очка.