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В Ледовом дворце СКА откроют мобильный пункт вакцинации от коронавируса

09:30
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В Ледовом дворце СКА откроют пункт вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Новый пункт вакцинации будет работать во время матчей петербургского клуба. В середине марта такой пункт был открыт на стадионе «Зенита».

СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина встретится с ЦСКА. Первые матчи пройдут в Москве 2 и 4 апреля, встречи в Петербурге пройдут 6 и 8 апреля.

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