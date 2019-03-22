"Магнитка" может переподписать Кулемина с понижением контракта. Сейчас он получает 165 миллионов рублей в год

Как стало известно "СЭ", в магнитогорском "Металлурге" рассматривают вариант изменений условия контракта с нападающим Николаем Кулеминым.

Соглашение 32-летнего форварда с уральским клубом действует до 2021 года, по нему он зарабатывает 165 миллионов рублей за сезон без учета бонусов, что делает его третьим в списке самых высоокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. В шести матчах плей-офф Кулемин набрал ноль очков при показателе полезности "минус пять".​

Как можно платить Кулемину 165 миллионов? Пять главных ошибок, которые привели к провалу "Магнитки"