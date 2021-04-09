Хартли: «Мы не можем сжигать всю энергию в первом периоде, это очень рискованный шаг»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог четвертого матча серии финала плей-офф Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2, 2-2).

— Сегодня ребята старались, работали. Я доволен тем, как они выкладывались. Начало не задалось, противник забросил первую шайбу и захватил инициативу. Далее «Ак Барс» играл по счету. Надо бороться за то, чтобы создавать голевые моменты. Они у нас были, но до гола довести не удалось. В Казани мы владели инициативой, а здесь — они. Второй гол казанцы забросили из угла.

Мы давили, они давили, вся игра шла под давлением. Мы контролировали шайбу, а потом пропустили. Хоккей состоит из ошибок. Нельзя давать шансы сопернику и удаляться за нарушение численного состава. Нужно понять, что игра идет в давление и на высоких скоростях. Мы не можем сжигать всю энергию в первом периоде, это очень рискованный шаг. Повторюсь, обе команды показывают высокие скорости.

Следующая игра серии пройдет 11 апреля в Казани.

(Иван Богун)