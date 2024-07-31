Кузнецов получит 300 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ, 100 — за победу в Кубке Гагарина
«СЭ» стали известны подробности четырехлетнего контракта Евгения Кузнецова со СКА.
По нашим данным, более крупная бонусная часть соглашения в каждом сезоне предполагает, что Кузнецов может заработать по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата. Бонус выплачивается за каждое условие по отдельности, поэтому общая сумма может составить 900 миллионов.
Еще 100 будут выплачены форварду, если СКА выиграет Кубок Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей.
Отметим, что все данные бонусы не учитываются под потолком зарплат КХЛ. Под него попадает только оклад хоккеиста — как ранее сообщал «СЭ», он составит 50 миллионов в сезоне-2024/25 и по 92 — в трех последующих.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -