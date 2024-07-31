Кузнецов может заработать больше 4 миллиардов рублей по контракту со СКА
По информации «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов, подписавший сегодня контракт со СКА сроком на четыре сезона, гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей.
Однако вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.
Напомним, что по регламенту КХЛ подобные бонусы выплачиваются за попадание в тройку лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата, а также за победу в Кубке Гагарина.
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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