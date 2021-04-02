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ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала «Запада»

21:45
2 апреля. Москва. ЦСКА — СКА — 3:0. Московские армейцы с победы стартовали в финале Западной конференции. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 апреля. Москва. ЦСКА — СКА — 3:0. Московские армейцы с победы стартовали в финале Западной конференции. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА обыграл СКА со счетом 3:0 в первом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина.

В составе московских армейцев по шайбе забросили Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов. 33-летний голкипер ЦСКА Ларс Юханссон уже в пятый раз в этом розыгрыше Кубка Гагарина отыграл на ноль.

Вторая игра серии пройдет в Москве 4 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Кубок Гагарина
Финалы конференций. Запад

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Телегин — 2 (Светлаков, Робинсон), 18:03 — 1:0. Слепышев — 3 (Локтионов), 18:57 — 2:0. Шалунов — 6 (Робинсон, Окулов), 44:56 — 3:0.

Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 20:00, 51:01 — 52:52, 58:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+4+11) — 23 (8+8+7).

Судьи: Бирин, Оленин.

2 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-0

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